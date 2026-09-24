BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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24.09.2026 19:47:00
A new bill in Congress would lower the retirement age to 60. See who would qualify.
A new bill calling for lowering Social Security’s full retirement age from 67 to 60 for workers in physically demanding jobs could put additional strain on the trust fund that backs the system and create a two-tiered system among workers, retirement experts said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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