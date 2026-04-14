Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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14.04.2026 19:09:00

A new CEO and a deal with Uber aren’t enough to lift this EV maker’s struggling stock

The announcement comes amid concerns from investors about Lucid’s ability to stay afloat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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