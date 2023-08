A New Chilled Ritual is Here: Solei Cannabis Launches Its First Sparkling CBD Beverages

Enjoy The Real Fruit Juice Flavours of Solei’s Mango Passionfruit and Dragonfruit Watermelon now Available in Ontario, Quebec and Alberta made for #ElevationOnYourTerms TORONTO , Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. ("Tilray" or the "Company") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), a leading Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel