A New Congress Takes Office in January. Here's What It Means for Your Investing Strategy.

The midterm elections are over (at least, most of them). And an anticipated blue wave turned into a blue tsunami. Democrats picked up commanding majorities in both the U.S. House of Representatives and the U.S. Senate.

Every two years, some investors look to Washington, D.C. to decide how to recalibrate their portfolios based on who is in power. What does a new Democratic-controlled Congress in January mean for your investing strategy?

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