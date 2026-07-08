CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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08.07.2026 11:45:00
A New CRISPR "DNA Shredder" Could Change Gene-Editing -- What It Means for CRISPR Therapeutics
An exciting new CRISPR-based tool is making waves in the scientific literature this spring. Because the new technology destroys targeted diseased cells outright rather than editing their genetic material, it's being informally called the "DNA shredder."For shareholders of CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) and its gene-editing peers like Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA) and Beam Therapeutics (NASDAQ: BEAM), the emergence of a new form of genetic medicine could have major financial implications down the road. Let's unpack what the new tech can do and what it means for CRISPR Therapeutics as well as these other stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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