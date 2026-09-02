Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
02.09.2026 17:08:00
A New Nuclear Rival Recently Filed to Go Public. Should Oklo Investors Be Worried?
Holtec Nuclear Corporation recently filed for an initial public offering, planning to list on the Nasdaq stock exchange under the ticker HNUC. Here's why that IPO should worry Oklo (NYSE: OKLO) investors. Holtec has something Oklo lacks: revenue and earnings. That should make it a more appealing alternative for investors seeking exposure to the nuclear renaissance in the U.S. Here's a look at this upcoming nuclear energy stock and how it differs from investing in Oklo.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|39,52
|2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.