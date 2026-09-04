Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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04.09.2026 14:30:00
A New Report Suggests September Is the Worst Month to Buy Stocks. History Offers a Clear Answer for How to Handle This
The "September Effect" is officially upon us.The broader benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has averaged a 1.13% decline in September from 1928 to 2021, according to Yardeni Research, worse than any other month of the year. Over the past 25 years, MacroTrends research says the S&P 500 has averaged a 1.4% decline in September.That's much worse than the S&P 500's average annual returns and has spooked some investors heading into the fall. History offers a clear answer for how to proceed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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