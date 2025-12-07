:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.12.2025 09:44:00
A New Social Security Garnishment May Be on the Table in 2026 -- and There Are 2 Legal Ways Most Retirees Can Avoid It
For most retirees, Social Security isn't just a monthly check. It represents nothing short of a financial foundation that they'd struggle to make do without.An analysis from the Center on Budget and Policy Priorities finds that 22 million Americans were pulled above the federal poverty line in 2023 by this program, including 16.3 million adults aged 65 and over. If Social Security didn't exist, the poverty rate for seniors would climb almost fourfold from a reported 10.1% in 2023 to an estimated 37.3%. But for potentially millions of Social Security beneficiaries, their monthly payout is far from guaranteed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.