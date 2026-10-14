Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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14.10.2026 17:57:20
A New Visa Survey Says 56% of Americans Are Open to the Idea of Using Stablecoins. Here's What Crypto Investors Need to Know.
Here's a question for the water cooler: Have you ever used a stablecoin? Most people would say no. Some of them would be wrong, or at least not entirely right.
Stablecoins are digital tokens pegged to a steady value. That's the U.S. dollar in about 98% of all stablecoins, though other solutions exist. They're the crypto world's least exciting asset, and that's on purpose. A dollar stablecoin is supposed to be worth a dollar today, tomorrow, and next Tuesday. That boring reliability, paired with the near-instant and low-cost transactions of a blockchain system, is exactly why payment companies like them.
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Nachrichten zu Visa Inc.
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Visa gets approval for China card business ahead of Trump-Xi summit (Financial Times)
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12.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Visa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|355,60
|-0,27%
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