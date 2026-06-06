New Wave Holdings Aktie
WKN DE: A0NG26 / ISIN: SG1Q78923675
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06.06.2026 23:10:00
A new wave of weight-loss therapies aims to be better than today’s GLP-1s
Retatrutide is one of those drugs. It helped people lose a massive amount of weight in clinical trials. It also improved sleep apnea and knee pain.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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