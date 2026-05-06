Nurix Therapeutics Aktie

Nurix Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P85Z / ISIN: US67080M1036

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06.05.2026 22:53:55

A Nurix Therapeutics (NRIX) Insider Sold 5,394 Shares for $90,000

Nurix Therapeutics (NASDAQ:NRIX), a biotech innovator in targeted cancer therapies, reported a sale by its Chief Legal Officer amid strong one-year stock gains.Christine Ring, Chief Legal Officer of Nurix Therapeutics, reported the direct sale of 5,394 shares for a transaction value of ~$90,000 on May 1, 2026, per SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($16.76); post-transaction value based on May 1, 2026 market close ($16.81).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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