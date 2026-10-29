A.O. Smith Corp Q3 Profit Drops

(RTTNews) - A.O. Smith Corp (AOS) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $126.3 million, or $0.93 per share. This compares with $132.0 million, or $0.94 per share, last year.

Excluding items, A.O. Smith Corp reported adjusted earnings of $126.3 million or $0.93 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.2% to $940.5 million from $942.5 million last year.

A.O. Smith Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $126.3 Mln. vs. $132.0 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.94 last year. -Revenue: $940.5 Mln vs. $942.5 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 3.42 To 3.52 Full year revenue guidance: $ 3.270 B To $ 3.290 B