WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

07.12.2025 04:16:00

A Once-in-a-Decade Investment Opportunity: 2 Brilliant AI Stocks to Buy Now (Hint: Not Nvidia or Palantir)

Analysts generally agree that artificial intelligence (AI) will transform the global economy unlike any technology since the internet in the late 1990s. By expanding market access and supporting new business models, the advent of the internet was a substantial opportunity for investors, giving rise to companies like Alphabet, Meta Platforms, and Netflix.The AI revolution promises to be another once-in-a-decade investment opportunity. By automating tedious tasks and improving worker productivity, AI should boost economic output. While Nvidia and Palantir are cornerstones of the AI trade, investors can also benefit by owning Amazon (NASDAQ: AMZN) and Pure Storage (NYSE: PSTG).Here are the important details.
