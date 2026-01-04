Ai Holdings Aktie

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

04.01.2026 09:30:00

A Once-in-a-Decade Investment Opportunity: The 3 Best AI Stocks to Buy in January 2026

Artificial intelligence (AI) promises to be the most transformative technology of the decade, if not all of human history. Analysts have compared the AI revolution to other major inflection points, including the advent of the internet, the introduction of the smartphone, and the invention of the microprocessor.However, AI is being adopted much more quickly than all of those technologies. Indeed, Stephanie Aliaga at JPMorgan Chase writes, "In the first half of 2025, AI-related capital expenditures contributed 1.1% to GDP growth, outpacing the U.S. consumer as an engine of expansion."Here's why Nvidia (NASDAQ: NVDA), Meta Platforms (NASDAQ: META), and Pure Storage (NYSE: PSTG) are my picks for the three best AI stocks to buy in January 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ai Holdings Corp

Analysen zu Ai Holdings Corp

