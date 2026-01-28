NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
28.01.2026 12:00:00
A Once-in-a-Decade Investment Opportunity: The 3 Best AI Stocks to Buy Right Now
Every decade or so, a new technology emerges that can completely transform the world. Companies well positioned to capitalize on these introductions and the scaling-up of a new technology can see tremendous growth, even if they're not the first to market. We saw that play out with the internet boom and the proliferation of smartphones over the last 30 years.This decade's transformative technology is, without a doubt, generative artificial intelligence (AI). The growing capabilities of large language models could affect practically every industry. But three AI stocks in particular stand out as incredible opportunities for long-term investors right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 633,00
|-0,38%
|NOW Inc When Issued
|12,60
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.