A Once-in-a-Generation Investment Opportunity: Here's 1 Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in May and Hold Forever

One of the biggest barometers of the artificial intelligence (AI) revolution is Microsoft (NASDAQ: MSFT). The Windows developer kicked off AI mania following a sizable investment in OpenAI in January 2023.OpenAI is the maker of ChatGPT, a popular large language model (LLM) capable of writing essays, producing software code, and even generating images based on text prompts.Over the last year and a half, Microsoft has integrated ChatGPT's functionality across its ecosystem -- from workplace productivity tools, social media platforms, and cloud computing.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel