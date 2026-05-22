Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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22.05.2026 21:23:00
A Once-in-a-Generation Opportunity: 5 Artificial Intelligence (AI) Stocks Primed for Massive Upside
Investing opportunities like artificial intelligence (AI) don't come around all that often. With the major data center infrastructure build-out that's happening, I'm confident in calling this a generational investment opportunity, and I think five stocks offer the best ways to take advantage: Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), Micron (NASDAQ: MU), Nebius (NASDAQ: NBIS), and CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Image source: Getty Images.Investors may be growing tired of hearing about Nvidia, but it truly is one of the best ways to play the AI build-out. Its revenue growth has been consistently high, and it has showcased time and time again why its products are the best available. As for the future, Nvidia believes that global data center capital expenditures could rise from $600 billion in 2025 to between $3 trillion and $4 trillion annually by 2030. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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