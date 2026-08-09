Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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09.08.2026 14:30:00
A Once-in-a-Generation Stock Market Warning Just Appeared. Investors Might Not Like What's Coming Next.
As of this writing on Aug. 5, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is trading at its highest level ever. It is on track to notch its sixth consecutive day of gains. Already, the S&P 500 index is up roughly 13% in 2026; if this bull market continues, the index will close 2026 with its fourth consecutive year of double-digit gains -- a multi-year streak not seen since the mid-90s dot-com era.There's another similarity between today's bull market and the dot-com era's bull market. And while it doesn't mean today's market will meet the same fate as the dot-com crash, it is a strong warning that a downturn is likely coming. Here's what I mean.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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