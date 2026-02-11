A-ONE SEIMITSU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

A-ONE SEIMITSU stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte A-ONE SEIMITSU 0,300 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat A-ONE SEIMITSU im vergangenen Quartal 396,3 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A-ONE SEIMITSU 399,8 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at