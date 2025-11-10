A-ONE SEIMITSU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

A-ONE SEIMITSU stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 JPY, nach 3,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 383,5 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at