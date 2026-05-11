A-ONE SEIMITSU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

A-ONE SEIMITSU hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,07 Prozent auf 417,1 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 386,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at