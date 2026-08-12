A-ONE SEIMITSU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

A-ONE SEIMITSU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

A-ONE SEIMITSU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -52,610 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 485,2 Millionen JPY gegenüber 409,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39,84 JPY, nach -44,090 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat A-ONE SEIMITSU 1,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at