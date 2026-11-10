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10.11.2026 06:31:29
A-ONE SEIMITSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
A-ONE SEIMITSU präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,65 JPY gegenüber 6,05 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat A-ONE SEIMITSU im vergangenen Quartal 477,6 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A-ONE SEIMITSU 383,5 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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