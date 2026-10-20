A-One Steels India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A-One Steels India ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat A-One Steels India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat A-One Steels India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Milliarden INR im Vergleich zu 9,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at