Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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27.11.2026 09:47:02
A Palantir Co-Founder Bought $122 Million of the Stock on Nov. 20. Here's What I Think of Palantir Stock Now.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) co-founder and chairman Peter Thiel bought 850,100 shares of the stock on Nov. 20, spending around $122 million. The shares dropped about 7% that day, ending at $143.49, their lowest close since early August.
It's a hefty purchase by a co-founder who has mainly sold Palantir stock over recent years. But Thiel bought using a trading plan he set up three months before, and he hasn't said why he wanted more shares.
By the close on Nov. 25, the shares had climbed to $163.59, around 14% over Thiel's average price of just below $144. I don't read much into the purchase. And at today's valuation, buyers pay more for the same business than he did.
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