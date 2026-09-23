Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.09.2026 01:55:50
A Patent Filed by Microsoft Would Let Games Use AI to Rewrite Themselves
The new technology would consider how players explore the game and then rewrite the game to fit these interests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
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22.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Outperform
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 560,00
|-0,30%
|Microsoft Corp.
|439,30
|0,84%
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