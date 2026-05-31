Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
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31.05.2026 03:23:13
A Penguin Solutions Director Sold 12,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
Board of Directors member Maximiliane Straub reported the sale of 12,000 shares of Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) in multiple open-market transactions on May 11 and May 12, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average price ($44.78).* 1-year price change calculated using May 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
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31.03.26
|Ausblick: Penguin Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.03.26
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.01.26
|Ausblick: Penguin Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.12.25
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
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