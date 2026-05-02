Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
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02.05.2026 17:22:26
A Penguin Solutions (PENG) Insider Sold 6,485 Shares for $190,000
Joe Clark, SVP and President of Optimized LED at Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), reported the sale of 6,485 shares of common stock in multiple open-market transactions on April 23, 2026 and April 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($29.26); post-transaction value based on April 24, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using May 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
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