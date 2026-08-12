Phillips 66 Aktie

Phillips 66 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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13.08.2026 00:43:55

A Phillips 66 Director Trimmed a Trust Stake After an 81% Run. Here's What to Know

Lisa Ann Davis, a director at Phillips 66 (NYSE:PSX), reported a sale of 1,515 shares of Common Stock on August 10, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($207.73); post-transaction value based on the August 10 market close ($215.52).Phillips 66 is a large-scale diversified energy company with a market capitalization of $86.4 billion and TTM revenues of $153.6 billion, positioning it as a significant player in the global energy sector. The company's integrated business model across midstream infrastructure, refining, chemicals, and marketing operations provides multiple revenue streams and operational synergies. With headquarters in Houston, Phillips 66 leverages its comprehensive logistics network and manufacturing capabilities to maintain competitive advantages in energy commodity processing and distribution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Phillips 66 193,80 -0,95% Phillips 66

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