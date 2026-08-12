Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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13.08.2026 00:43:55
A Phillips 66 Director Trimmed a Trust Stake After an 81% Run. Here's What to Know
Lisa Ann Davis, a director at Phillips 66 (NYSE:PSX), reported a sale of 1,515 shares of Common Stock on August 10, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($207.73); post-transaction value based on the August 10 market close ($215.52).Phillips 66 is a large-scale diversified energy company with a market capitalization of $86.4 billion and TTM revenues of $153.6 billion, positioning it as a significant player in the global energy sector. The company's integrated business model across midstream infrastructure, refining, chemicals, and marketing operations provides multiple revenue streams and operational synergies. With headquarters in Houston, Phillips 66 leverages its comprehensive logistics network and manufacturing capabilities to maintain competitive advantages in energy commodity processing and distribution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Phillips 66
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06.08.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
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|Phillips 66
|193,80
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