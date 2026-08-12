Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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13.08.2026 00:17:48
A Phillips 66 Insider Cashed In Options After a Blowout Quarter. Here's What to Know
Ann M. Kluppel, SVP and controller, sold 7,834 shares of Phillips 66 (NYSE:PSX) at $210.78 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($210.78); post-transaction value based on the August 10 market close ($215.52).Phillips 66 is a diversified energy company headquartered in Houston, with an $86.4 billion market capitalization. The company operates an integrated business model spanning midstream logistics, chemical manufacturing, refining, and product marketing, generating $153.6 billion in TTM revenue with $7.1 billion in net income. As a vertically integrated energy infrastructure operator, Phillips 66 maintains competitive advantages through its extensive pipeline and terminal network, refining capacity, and downstream distribution capabilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Phillips 66
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06.08.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Phillips 66
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