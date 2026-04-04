Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
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04.04.2026 23:36:48
A Photronics Director Sold 10,000 Company Shares. Should Investors Avoid the Stock?
Mitchell G. Tyson, a member of the Board of Directors at Photronics (NASDAQ:PLAB), reported the sale of 10,000 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $423,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($42.31); post-transaction value based on April 1, 2026 market close ($40.88).* 1-year price change calculated using April 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Photronics Inc.
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