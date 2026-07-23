Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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23.07.2026 23:08:01
A Planet Labs Director Sold Over 6,000 Shares Amid a 323% Stock Rally. What Does That Mean for Investors?
John W. Raymond, a member of the Board of Directors at Planet Labs PBC (NYSE:PL), sold 6,494 shares of Class A Common Stock on July 13, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($26.16); post-transaction value based on July 13, 2026 market close.Planet Labs PBC operates as a leading provider of frequent, global Earth observation data through its proprietary satellite constellation and cloud-native analytics platform. The company has achieved significant market capitalization of $8.6 billion, reflecting strong institutional demand for geospatial intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Planet Labs
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03.06.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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18.03.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.03.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)