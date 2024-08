A Plus Asset Advisor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

A Plus Asset Advisor hat am 14.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 386,18 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 118,37 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 111,04 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte A Plus Asset Advisor 83,75 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at