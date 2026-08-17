A Plus Asset Advisor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

A Plus Asset Advisor hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 350,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 259,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200,68 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte A Plus Asset Advisor einen Umsatz von 167,75 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at