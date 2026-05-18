A Plus Asset Advisor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

A Plus Asset Advisor ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat A Plus Asset Advisor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 537,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 250,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 187,49 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at