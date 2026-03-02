A Plus Asset Advisor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A Plus Asset Advisor hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 371,60 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 158,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat A Plus Asset Advisor mit einem Umsatz von insgesamt 180,75 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 28,14 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1095,06 KRW, nach 109,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 682,47 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 519,18 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

