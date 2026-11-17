A Plus Asset Advisor hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 404,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 214,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

A Plus Asset Advisor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 194,67 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 175,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at