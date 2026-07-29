SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
|
29.07.2026 13:03:00
A profit squeeze is coming for tech. This manager is betting on these unglamorous stocks instead.
MFS Investment Management’s chief global investment strategist, Robert Almeida says investors overfocus on the Federal Reserve, when their attention should be on a major shift in the capital cycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!