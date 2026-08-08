Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
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08.08.2026 23:04:10
A Qorvo Executive's Shares Vested Amid the Skyworks Deal. Here's What to Know
Grant Brown, the chief financial officer of Qorvo, Inc. (NASDAQ:QRVO), reported a non-discretionary disposition of 4,628 shares on August 5, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($95.04); post-transaction value based on the August 5 market close ($95.25).Qorvo is a global semiconductor specialist with approximately 5,000 employees headquartered in Greensboro, North Carolina, commanding an $8.4 billion market capitalization. The company maintains a diversified revenue base across consumer mobile devices and infrastructure markets, generating $3.6 billion in TTM revenue with net income of $399.2 million, reflecting its position as a critical supplier of RF and analog components in the semiconductor value chain. Qorvo's competitive advantage derives from its integrated design and manufacturing capabilities, extensive intellectual property portfolio, and established relationships with leading OEMs in high-growth wireless and defense sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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