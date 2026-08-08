Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
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08.08.2026 22:58:18
A Qorvo Insider Disposed of Shares as a Merger Looms. Here's What Long-Term Investors Should Know
Robert A. Bruggeworth, the president and CEO of Qorvo, Inc. (NASDAQ:QRVO), disposed of 16,379 shares of common stock on August 5, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($95.04); post-transaction value based on the August 5 market close ($95.25).Qorvo operates as a global semiconductor specialist with approximately 5,000 employees and maintains significant scale with $3.6 billion in TTM revenue and $8.4 billion in market capitalization. The company's competitive advantage stems from its specialized expertise in radio-frequency and power-management technologies, which are essential components of next-generation wireless and infrastructure applications. With a one-year stock gain of 12%, Qorvo demonstrates investor confidence in its strategic positioning within the high-growth semiconductor sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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