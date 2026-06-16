Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
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16.06.2026 23:44:01
A Qualys Director Sold Company Shares Worth $104,000. Here's What That Means for Investors.
Board of Directors member Thomas Berquist reported the sale of 939 shares of Qualys (NASDAQ:QLYS) in an open-market transaction on June 12, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($110.75).* 1-year performance is calculated using June 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Qualys Inc
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04.05.26
|Ausblick: Qualys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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