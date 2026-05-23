O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
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23.05.2026 13:05:01
A Quiet Trim From LEVIN — O-I Glass Faces Bigger Questions
On May 13, 2026, LEVIN Capital Strategies, L.P. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 670,374 shares of O-I Glass (NYSE:OI) in the first quarter, an estimated $9.23 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 13, 2026, LEVIN Capital Strategies, L.P. sold 670,374 shares of O-I Glass during the first quarter. The estimated transaction value was $9.23 million, calculated from the average closing price in the quarter. At quarter-end, the fund held 1,058,776 shares valued at $11.13 million. The net position value declined by $14.39 million, reflecting both trading activity and share price movement.O-I Glass, Inc. manufactures and sells glass containers to food and beverage manufacturers in the Americas, Europe, and Asia Pacific, offering a diverse product portfolio through direct sales agreements and distributors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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