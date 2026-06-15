Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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15.06.2026 18:01:46
A Rackspace Technology Insider Sold Nearly 34,000 Shares. Here's What That Means for Investors.
Kellie Teal-Guess, Chief Human Resources Officer at Rackspace Technology (NASDAQ:RXT), reported the sale of 33,966 shares of common stock for a total transaction value of approximately $189,000 on June 4, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.56); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($5.59).* 1-year price change calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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