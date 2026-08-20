Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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20.08.2026 18:58:01
A Rare U.S. Sales Miss for Walmart Is Concerning for the Economy. But It Could Also Prove to Be a "Bad News Is Good News" Event for the Fed.
In a rare miss, Walmart (NASDAQ:WMT) reported weaker U.S. comparable sales in the second quarter of its fiscal year 2027 than Wall Street analysts expected.Walmart U.S. comp sales in the second quarter grew 2.6% year-over year, down from 4.6% in the same quarter last year. Comp sales struggled due to an 80 basis point (0.8%) headwind from government caps on drug prices. Still, even if that was added back in, the company still missed consensus estimates of 3.8%, per FactSet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|88,50
|0,11%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|9 150,00
|-8,86%
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