BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|
09.03.2026 15:26:00
A Recent BlackRock Survey Reveals How Much Americans Think They Need to Retire. The Answer Will Absolutely Shock You.
Will future generations of Americans have enough savings to live comfortably in retirement? The answer to this question has become unclear. Inflation has raged in recent years, pushing up the cost of living and forcing Americans to spend more and save less, just to cover their daily and annual expenses.A recent BlackRock survey, discussed by the firm's CEO Larry Fink in his annual letter to investors, highlights this concern. Here's how much Americans now think they need to retire. The answer will absolutely shock you.The BlackRock survey asked 1,000 registered voters how much they think they need to retire comfortably, and the average response was a staggering $2.1 million. There's often been a large disparity between how much experts think someone needs to retire and how much Americans have saved, and that's nothing new, but the size of the number seemed to catch Fink by surprise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
