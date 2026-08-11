Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.08.2026 15:29:55
A Recent Email Within Microsoft Seems to Confirm What Many Suspected: Tech Companies Are Overspending on AI
The trouble with tech is that many companies want to be at the forefront of innovation. That means the top growth businesses can't simply sit idle, take their time, and make cautious decisions when investing in new technologies. Instead, it's often spend first, think later. That, however, creates the potential for overspending, which is what many analysts and investors worry about these days when it comes to artificial intelligence (AI).Recently, an email from within tech giant Microsoft (NASDAQ: MSFT) may have confirmed investors' fears: AI spending has become excessive.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.08.26
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