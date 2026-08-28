Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
28.08.2026 03:00:01
A Reddit Director Sells Over 5,000 Shares Worth $820,070 Amid a Stock Price Decline
Robert A. Sauerberg, a member of the Board of Directors at Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), reported the sale of 5,128 shares of Class A Common Stock on August 25, 2026 per a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($159.92); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($162.45).Reddit, Inc. operates the world's largest community-driven content platform with a market cap of $29.9 billion as of August 26, 2026. The company has demonstrated strong profitability with trailing 12-month net income of $871.1 million on revenue of $2.8 billion, reflecting successful monetization of its engaged user base through diversified revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Reddit – Investoren feiern Aufstieg in den S&P 500 (NewsTool)
|
18.08.26
|Reddit – Investoren feiern Aufstieg in den S&P 500 (NewsTool)
|
14.08.26
|Reddit-Aktie vor S&P-500-Aufnahme im Rally-Modus - doch das Wachstum wirft Fragen auf (finanzen.at)
|
30.07.26
|Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Reddit
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|135,00
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.