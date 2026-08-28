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28.08.2026 03:00:01

A Reddit Director Sells Over 5,000 Shares Worth $820,070 Amid a Stock Price Decline

Robert A. Sauerberg, a member of the Board of Directors at Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), reported the sale of 5,128 shares of Class A Common Stock on August 25, 2026 per a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($159.92); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($162.45).Reddit, Inc. operates the world's largest community-driven content platform with a market cap of $29.9 billion as of August 26, 2026. The company has demonstrated strong profitability with trailing 12-month net income of $871.1 million on revenue of $2.8 billion, reflecting successful monetization of its engaged user base through diversified revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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