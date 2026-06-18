Marqeta Aktie

Marqeta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQSL / ISIN: US57142B1044

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18.06.2026 22:00:00

A Reverse Stock Split Is Coming for Marqeta Shares. Should You Jump In Before It Happens?

Here's some news for those who are or might like to be invested in fintech (financial technology) company Marqeta (NASDAQ: MQ): It's planning a reverse stock split. These are often undertaken by struggling companies, so investors should examine the situation carefully.The company held its last annual meeting on June 10, and among other things, proposed a 1-for-4 reverse stock split.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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