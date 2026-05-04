Revolve Grou a Aktie

Revolve Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070

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04.05.2026 22:55:43

A Revolve Group (RVLV) CEO Sold 119,000 Shares for $3.1 Million

Michael Mente, Co-Chief Executive Officer of Revolve Group (NYSE:RVLV), reported the indirect sale of 119,241 Class A shares through open-market transactions totaling approximately $3.14 million, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($26.34); post-transaction value based on April 29, 2026, market close ($1,882,670.00).* 1-year price change calculated using April 29, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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