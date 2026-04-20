Revolve Grou a Aktie

Revolve Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070

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20.04.2026 15:33:41

A Revolve Group (RVLV) Co-CEO Sold 16,000 Shares for $414,000

On April 9, 2026, Revolve Group (NYSE:RVLV) Co-Chief Executive Officer Michael Mente reported the indirect sale of 15,972 shares of Class A common stock for a total value of approximately $414,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.90); post-transaction value based on April 9, 2026, market close ($25.90).* 1-year price change calculated using April 9, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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