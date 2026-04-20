Revolve Grou a Aktie
WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070
|
20.04.2026 15:33:41
A Revolve Group (RVLV) Co-CEO Sold 16,000 Shares for $414,000
On April 9, 2026, Revolve Group (NYSE:RVLV) Co-Chief Executive Officer Michael Mente reported the indirect sale of 15,972 shares of Class A common stock for a total value of approximately $414,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.90); post-transaction value based on April 9, 2026, market close ($25.90).* 1-year price change calculated using April 9, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Revolve Group Inc Registered Shs -A-
|
23.02.26
|Ausblick: Revolve Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Revolve Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Revolve Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Revolve Group Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Revolve Group Inc Registered Shs -A-
|26,68
|-2,27%